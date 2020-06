Rovinj bo tudi Rovigno

Hrvaška pošta bo v kratkem izdala dve novi znamki iz serije Hrvatski turizam (Hrvaški turizem), ki bosta posvečeni Rovinju, napis istrskega kraja pa bo v hrvaščini in italijanščini. Novico je včeraj objavil reški dnevnik La Voce del popolo, potem ko je enojezična znamka Rovinja sprožila val polemik in negodovanj v Istri, a tudi v Italiji. Novi dvojezični znamki bosta natisnjeni v 50 tisoč izvodih.

Napis Rovinj le v hrvaški inačici je vzbudil pozornost tudi nekdanjega italijanskega parlamentarca in ministra Carla Giovanardija, strastnega filatelista, ki je na kršenje v Istri zakonsko priznane dvojezičnosti opozoril hrvaškega veleposlanika v Italiji Jasena Mesića. Giovanardijev protest je očitno zalegel. Nekdanji italijanski politik zelo dobro pozna stvarnost Italijanov v Istri in Dalmaciji ter ezulsko problematiko, precej se je ukvarjal tudi s slovensko manjšino v Italiji, zlasti v času parlamentarnega sprejemanja zaščitnega zakona. Giovanardi poziva Hrvaško, naj se zgleduje po Italiji, ki je v seriji znamk o posameznih deželah spoštovala dvojezičnost in sicer na Tridentinskem-Južnem Tirolskem (napis Trentino-Alto Adige/Südtirol) in v Aosti (Valle d’Aosta/ Vallee d’ Aoste), v Furlaniji-Julijski krajini pa očitno ne.