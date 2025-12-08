Tinkara Kovač na novi poti sodelovanj

Primorska glasbenica Tinkara Kovač je izdala ploščo sodelovanj, ki jo bo nocoj ob 19.30 koncertno predstavila v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Z njo bo na odru razširjena zasedba gostov, med katerimi bo tudi Oto Pestner. Plošča duetov prinaša »kar nekaj zanimivih skladb, ki jih nihče v Sloveniji še ni slišal«, pravi glasbenica. Snemala jih je v zadnjem desetletju z najrazličnejšimi glasbenimi ustvarjalci z vsega sveta.

Od Grčije do Zelenortskih otokov in še dlje

Med njimi je duet, ki ga je posnela z Mariem Luciom z Zelenortskih otokov, s katerim je odpela Himno hvaležnosti. Iz njenih mednarodnih sodelovanj so na plošči tudi skladba iz Grčije, skladba iz Italije, ki jo je odpela z nečakom Adriana Celentana Ginom Santercolejem, in tradicionalna ukrajinska skladba, pri kateri je sodelovala z več izvajalci z različnih koncev sveta, tudi iz Francije, Poljske in Anglije. Del albuma, ki je sestavljen iz njenih slovenskih sodelovanj, pa vsebuje pesmi, ki so jih poslušalci že slišali, med njimi sta Pesem zate s Perpetuum Jazzile ali Metulj s skupino Šank Rock.

Na njem je tudi najnovejša skladba Ni ga več časa, ki jo je posnela z Urošem Cingesarjem in napoveduje tretji del albuma, ki bo izšel v prvi polovici naslednjega leta kot album njunih duetov. Trojni album, razdeljen v tematske sklope, ki je bil tudi povod za koncert, bo sicer izšel v razširjeni digitalni verziji, v fizični obliki pa bo na voljo jagodni izbor duetov.