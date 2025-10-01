Rožnati oktober ozaveščanja o raku dojk

Začenja se rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk, najpogostejšem raku pri ženskah v Sloveniji in Italiji. Tudi letos je v ospredju pomen pravočasnega odkrivanja bolezni, saj je le tako dobro obvladljiva. Sporočilo letošnje kampanje je: Ne pozabi nase! Kampanja poziva ženske, naj skrbijo za svoje zdravje, se odzivajo na vabila preventivnih presejalnih programov in se samopregledujejo. Spodbuja jih, da ob spremembah, ki vztrajajo dalj časa, obiščejo ginekologa ali zdravnika.

Velik delež rakavih obolenj pri ženskah pa so tudi raki rodil, na katere v letošnji kampanji opozarjajo vzporedno z ozaveščanjem o rakih dojk. Gre za raznovrstno skupino bolezni, med katere sodijo raki materničnega vratu, materničnega telesa, jajčnikov in jajcevodov ter rak zunanjega spolovila in nožnice.