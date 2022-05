Rusija prekinila dobavo plina Finski

Rusko državno energetsko podjetje Gazprom je v skladu z napovedmi danes prekinilo dobavo zemeljskega plina Finski, so potrdili tako pri ruskem podjetju kot v Helsinkih, kjer obenem zatrjujejo, da porabniki tega ne bodo občutili. Rusija je ta korak sprejela po odločitvi Finske, da Gazpromu za plin ne bo plačevala z ruskimi rublji. Gazprom je Finsko v petek obvestil, da bo dobavo plina ustavil danes zjutraj. Svojo napoved je uresničil in davi sporočil, da je to storil, ker »do konca delovnega dne 20. maja« od Gasuma ni prejel plačila v rubljih.

Kot je dodalo rusko podjetje, je leta 2021 na Finsko dobavilo 1,45 milijarde kubičnih metrov plina, ker predstavlja približno dve tretjini porabe plina v državi. Zemeljski plin sicer predstavlja približno osem odstotkov porabe energije na Finskem.

Tudi finsko državno energetsko podjetje Gasum je potrdilo, da so se dobave plina iz Rusije ustavile. Obenem pa so zagotovili, da motenj za odjemalce ne bo, polnilne postaje pa da bodo obratovale kot običajno.

Primanjkljaj bodo glede na napovedi med drugim nadomestili z drugimi viri prek plinovoda Balticconnector, ki povezuje Finsko z Estonijo.