»Ruska vojska podobna jugoslovanski«

»Ko je bila Slovenija napadena, nihče nas ni obiskal. Počutili smo se same in ko je k nam prišel nemški zunanji minister, je bil to najlepši dan vojne,« je v intervjuju v Corriere della Sera povedal Janez Janša. Novinarki Irene Soave je obnovil potek in namen obiska, ki ga je v Kijevu opravil skupaj s predsednikoma poljske in češke vlade, pri čemer je dal razumeti, da se bo še vrnil v Ukrajino.

Janša je prepričan, da je imela jugoslovanska vojska kar nekaj podobnosti z rusko, ki je napadla Ukrajino. »Jugoslovanska armada je bila prepojena z isto ideologijo in z isto korupcijo ter je na enak način ravnala s svojimi vojaki. Tudi mladi ruski naborniki so žrtve te vojne,« je prepričan Janša. Med obiskom v Kijevu so vzeli v pretres možnost, da bi ruskim dezerterjem priznali status begunca. »V Sloveniji so naši leta 1991 prepričali mnoge sovražnike k predaji, kar je z Rusi sicer zelo težko, saj je med njimi tudi mnogo plačancev in Čečencev,« je še dodal slovenski premier.

Potrdil je, da so misijo v Ukrajino dobro in na hitro pripravili Poljaki ter da so se predsednikom treh vlad hoteli pridružiti še drugi evropski voditelji, »ki pa so doma naleteli na ovire, tudi zato, ker bodo v nekaterih državah kmalu volitve.« Janša se je, kot ostali evropski politiki, dejansko sprijaznil, da Ukrajina ne bo postala članica Nata, »treba pa bo pospešiti njen vstop v EU«. Predsedniku Volodimirju Zelenskemu je vsekakor izrazil prepričanje, »da Ukrajina najbrž ne bo potrebovala Nata, ampak, da bo vojaško zavezništvo potrebovalo njo«.