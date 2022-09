Ruski predsednik Putin odredil delno mobilizacijo

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes odredil delno vojaško mobilizacijo. V televizijskem nagovoru je pojasnil, da je ustrezen odlok že podpisal, ukrep začne veljati danes, vpoklicani bodo imeli status pripadnikov oboroženih sil. Gre za mobilizacijo 300.000 rezervistov.

Putin je še dejal, da bo Rusija uporabila vsa sredstva, da se zaščiti. Ruski predsednik je pojasnil, da je mobilizacija nujna »za zaščito ljudi na osvobojenih ozemljih« v Ukrajini. Zahod želi po njegovih besedah uničiti Rusijo, zato gre za njeno obrambo in obrambo Donbasa.

»Ocenjujem, da je treba podpreti predlog obrambnega ministrstva o delni mobilizaciji rezervistov, tistih, ki so že služili vojsko in imajo ustrezne izkušnje,« je dejal Putin.

Zatrdil je, da je Moskva pripravljena uporabiti vsa sredstva, vključno z jedrskimi, za svojo zaščito. »Zagotovo bomo uporabili vsa sredstva, ki so nam na voljo, da zavarujemo Rusijo in ruski narod. To ni blef,« je dejal.

»Tisti, ki nas želijo izsiljevati z jedrskim orožjem, morajo vedeti, da se lahko veter obrne v njihovo smer,« je še dejal in ukazal povečanje sredstev za proizvodnjo orožja.

Dejal je, da ljudje, ki živijo v delih Ukrajine pod ruskim nadzorom, ne želijo živeti v »jarmu neonacistov«. Zato podpiramo njihove referendume, je dodal.

Ruski predsednik se je oglasil dan po tistem, ko so proruske oblasti v štirih regijah v Ukrajini, ki so jih zasedle ruske sile, napovedale skorajšnje referendume o priključitvi Rusiji. Referendumi v Lugansku, Donecku, Hersonu in Zaporožju naj bi potekali v prihodnjih dneh, od 23. do 27. septembra.