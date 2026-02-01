S filmom in režiserjem o Giuliu Regeniju

V italijanskih kinodvoranah bodo od jutri do 4. februarja, prvi dokumentarec o Giuliu Regeniju, mladem italijanskem raziskovalcu iz Fiumicella, ki so ga pred desetimi leti ugrabili in nato ubili v Kairu. V Vidmu, Tržiču in Trstu bodo danes gostili posebne projekcije. Prisoten bo namreč režiser Simone Manetti. Ob 10.30 bo nagovoril občinstvo v videmskem kinu Visionario, ob 17. uri v tržiškem Kinemaxu, ob 20.15 pa v tržaškem kinu Ariston.

V dokumentarcu, ki nosi naslov Giulio Regeni - Tutto il male del mondo (Giuio Regeni - Vse zlo sveta) med drugim nastopajo starši ubitega raziskovalca Paola Deffendi in Claudio Regeni ter odvetnica Alessandra Ballerini. S filmom je hotel Manetti rekonstruirati ozadje in iskanje resnice o smrti Giulia Regenija, ki so ga ugrabili 25. januarja 2016 in nato našli mrtvega nekaj dni kasneje, 3. februarja 2016.