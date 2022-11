Karabinjerji so danes zjutraj v Čedadu aretirali moškega, člana kriminalne združbe, ki je na območju Neaplja razpečevala drogo. V Kampaniji so aretirali še tri pajdaše, pri čemer so tudi zasegli 65 kilogramov hašiša, samo danes 10 kilogramov. Prevažal jih je eden od aretiranih v dvojnem dnu avtomobila.