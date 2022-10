»S pedofilom je bilo težje kot z morilcem«

Glede na to, da isti poklic opravljata oče in brat, ne preseneča, da je Tržačanka Veronika Veljak postala zobozdravnica. Presenečajo pa njene zgodbe. Med temi izstopa, da je dobra štiri leta delala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper. Na dvorišče Prosvetnega doma na Opčinah, kjer je potekal pogovor, je prišla s petletnim sinom, ki je k intervjuju prispeval zadnji odgovor.

Se še spominjate prvega dne v zaporu?

Spominjam se, da nisem prepoznala stavbe, saj se od zunaj ne zdi zapor. Predstavila sem se stražam, šla skozi detektor kovin in dvojna vrata.

Brez strahu?

Ne, bila sem prej radovedna kot drugo.

V koprskem zavodu so sami moški. Niti to vas ni skrbelo?

Ne, prav zato ker si ženska, so bolj obzirni do tebe.

Kako je prišlo do tega, da ste se zaposlili v koprskem zavodu za prestajanje kazni?

Vedela sem, da bom po strokovnem izpitu za pridobitev licence v Sloveniji morala dolgo čakati na priznanje izobraževanja v Italiji. Postopek je dolg, v mojem primeru je trajal eno leto. Zato sem se odločila, da bom medtem poiskala zaposlitev v Sloveniji. Prijavila sem se na razpis. Takoj so me poklicali na razgovor in mi še pred izpitom za licenco rekli, da me bodo zaposlili, če opravim izpit.

Očitno se za delovno mesto v zaporu ni potegovalo veliko drugih zobozdravnikov ...

Mislim, da samo trije: jaz in še dva.

Kako je potekalo vaše delo?

Zapor je razdeljen po režimih. V enem traktu so zaporniki, v drugem priporniki in v tretjem obsojenci, ki se vračajo v družbo in imajo proste izhode. Vsi imajo listek, na katerega napišejo, kaj potrebujejo. Ko nekdo zaprosi za zobozdravnika, sestra opravi triažo, določi stopnjo nujnosti in razpiše od deset do dvajset storitev na dan. V ambulanto so prinašali enega zapornika naenkrat. Delala sem enkrat tedensko cel dan ali dvakrat na teden pol dneva.

Ste med pacienti imeli morilce?

Da.

Kako se počutiš, ko imaš pred sabo človeka, za katerega veš, da je moril?

Skušaš odmisliti. A to ni bila najtežja preizkušnja. Najhuje je bilo, ko so mi pripeljali pedofila. Takrat sem že bila mama in priznam, da mi je bilo težko. A sem se potrudila razmišljati, da imam pred sabo samo pacienta.