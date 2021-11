S ponedeljkom v Avstriji zaprtje za vse

Od ponedeljka bo celotna Avstrija znova zaprta. Zaprtje bo veljalo za vse, tudi cepljene proti covidu-19, in bo predvidoma trajalo deset dni, nato se lahko podaljša še največ za deset dni, so odločili udeleženci današnjega vrha zvezne vlade in deželnih oblasti. Poleg tega bo od februarja v državi cepljenje proti covidu-19 obvezno.

Da stopajo v Avstriji s ponedeljkom v veljavo stroge protikoronske omejitve, za kakršne se v tokratnem četrtem valu pandemije ni odločila še nobena druga evropska država, je po današnjem srečanju z glavarji zveznih dežel sporočil avstrijski kancler Alexander Schallenberg. Odločitev za zaprtje je bila, kot je izpostavil, izredno težka in »neverjetno boli« je dejal. A za cepljene in prebolele bo zaprtje trajalo največ 20 dni oziroma do 13. decembra. Nato bo v javnem življenju znova veljalo pravilo PC. Za tiste, ki se proti covidu-19 ne bodo cepili in ga niso preboleli, se bo zaprtje tako nadaljevalo.

Kljub zaprtju bodo sicer šole in vrtci načeloma ostali odprti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Bo pa med drugim od ponedeljka v vseh notranjih prostorih obvezna uporaba zaščitnih mask tipa FFP2, tudi na delovnem mestu. Ljudje bodo lahko svoje domove načeloma zapustili le izjemoma, na primer za nakup nujnih potrebščin in rekreacijo.

Vsem pozivom in kampanjam navkljub se je za cepljenje proti covidu-19 doslej odločilo premalo Avstrijcev, je poudaril Schallenberg, zato bo od 1. februarja cepljenje obvezno. Tudi za ta korak se je Avstrija odločila kot prva. »Ne želimo še petega vala, šestega ali sedmega vala,« je poudaril kancler in dodal, da virus pač ne bo nikamor izginil, ampak bo ostal. Schallenberg je ob tem posredno kritiziral avstrijske desne svobodnjake (FPÖ) in vse druge, ki javno nastopajo proti cepljenju. Njihovo ravnanje v zvezi s tem je označil kot »atentat na naš zdravstveni sistem«.