Gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so včeraj ob 18.30 posredovali pri Saurisu, kjer je 31-letnik iz Trsta s psom obtičal v krušljivi steni. Iz Oltrisa se je s psom odpravil proti Lateisu, nato je za mostom nad reko Lateis zavil na strmo in težavno gorsko pot. Nadaljevala sta po skalnatem grebenu, od koder sta se na nadmorski višini 1100 metrov v krušljivi steni ustavila in nista mogla več nikamor. Povrh vsega se je medtem izpraznila baterija njegovega telefona. Na srečo je malo prej poslal svojcem nekaj fotografij, ki so bile reševalcem dragocene za ugotovitev območja, kamor sta zašla s psom.

Gorski reševalci so ju z reševalnega helikopterja zagledali v steni. Ker niso razpolagali z vitlom, da bi ju lahko rešili iz zraka, so pristali ob vznožju skale in so nato preplezali do njiju. Ko so ju dosegli, so ju privezali, pri čemer so vrvi zavarovali na drevesa. Nato so ju previdno spustili iz stene. Pospremili so ju v dolino, reševalna akcija se je okrog 22. ure zaključila.