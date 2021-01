»S seboj smo odnesli rdečo zastavo«

»Po izidu glasovanja je sodrug Bordiga 21. januarja izjavil, da komunistom, ker maksimalisti nočejo izključiti reformistov iz stranke, ne preostane nič drugega, kakor da zapustijo kongres, odnesejo s sabo rdečo zastavo in ustanovijo komunistično stranko. Nato smo komunistični delegati zapustili gledališče Goldoni, kjer je kongres zasedal, in v sprevodu, pojoč Internacionalo, šli v gledališče San Marco, kjer je bil potem ustanovni kongres Komunistične stranke Italije.« Takole je v Delu zapisal Ivan Regent (1884-1967), ki je bil delegat na socialističnem kongresu v Livornu in se je opredelil za komuniste. Podobno je naredil Josip Tuntar.

Pred kongresom PSI je Regent, ki je bil rojen na Kontovelu, v Delu prav zaradi komunizma polemiziral s Henrikom Tumo, nasprotnikom razkola in vodilnim sodelavcem časopisa, ki je bil takrat glasilo Socialistične zveze v Julijski Benečiji. Na kogresu v Livornu je bil tudi Alojz Štolfa, ki je ostal zvest socialistom.