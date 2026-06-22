Zagoreli bodo svetoivanski kresovi

Noč s torka na sredo bo v mnogih vaseh na Tržaškem najdaljša v letu, na vrsti bodo namreč tradicionalni svetoivanski kresovi.

V Križu, kjer je v teku Kriški teden, bodo v Domu Alberta Sirka od 17. ure dalje sestavljali svetoivanske venčke pod vodstvom Jadranke Sedmak, ob 21.30 bo pri Procesji sledilo kresovanje ob glasbeni spremljavi skupine Trio Mi4. V Trebčah se bo dogajanje pričelo ob 19.30 s koncertom Godbe Viktor Parma, sledil bo nastop skupine The Red Hill, ob 21.30 pa bo prižig kresa. Ob kresovanju je SKD Primorec že postavil tudi razstavo Katerine Kalc Ta od Ribe v hiški u’d Ljenčice, ki bo v torek odprta od 20. do 22. ure.

Delavnice, nastopi in igre

Pestro bo tudi pri Svetem Ivanu, kjer bo na območju Stadiona 1. maja kresovanje sledilo kulturnemu programu. Ob 17.30 bo na vrsti pletenje venčkov, ob 20.30 bo sledil nastop otroške gledališke skupine društva Slavko Škamperle pod mentorstvom Eve Kranjac. Po predstavi pa bo seveda na vrsti kres.

Na Opčinah bo tradicionalno kresovanje potekalo na Pikelcu, začetek praznovanj je predviden ob 21. uri. Nastopajo (Z)mešani pevski zbor Tabor pod vodstvom Davida Žerjala, zbor Stane Malič pod vodstvom Mojce Milič in rock skupina Mišmaš. Že danes pa bo ob 16. uri na dvorišču Prosvetnega doma na voljo delavnica svetoivanskih venčkov pod vodstvom Dunje Svab.

Na Padričah prireja domače društvo Slovan pester program. V torek se bo večer začel ob 17. uri na vaškem trgu z likovno delavnico za otroke in s pletenjem kresnih venčkov. Ob 20.30 bo v parku Zadzakalom nagrajevanje venčkov, kres pa bodo prižgali okrog 22. ure. V Boljuncu bo delavnica izdelovanja venčkov na sporedu jutri ob 18. uri na jami, vodila jo bo Dunja Svab. Udeleženci naj prinesejo poljsko cvetje, škarje, sukanec in vrvico. Na isti lokaciji bodo v torek nastopi otroške tamburaške skupine ter zborov Fantje pod latnikom in Prešeren, sledita srečelov in prižig kresa.

V Lonjerju bo delavnica svetoivanskih venčkov na sporedu jutri ob 17. uri, kresovanje pa v torek ob 19.30. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel Johan Tul. Vsi dogodki bodo potekali pred športno-kulturnim središčem. Podobnemu vzorcu sledijo v Bazovici, kjer bodo vaščani lahko izdelovali svetoivanske vence jutri od 17. ure dalje na vrtu Gospodarske zadruge. Udeleženci naj prinesejo cvetje, škarje in vrvice. Kresovanje bo seveda v torek, s pričetkom ob 20. uri pri kalu. Na ogled bo tudi razstava venčkov.

V Šempolaju prireja domače društvo Vigred kresovanje pri kalu v torek ob 21. uri. Nastopili bosta glasbeni skupini Vigred: Kraški fenomeni in Vigred High Skull.

Venčki tudi brez kresov

V nekaterih vaseh pa bodo društva priredila le delavnice pletenja svetoivanskih venčkov. Tako bo pri Banih, kjer prireja tamkajšnji jus v torek ob 16.30 delavnico pri Starem kalu. Udeleženci naj prinesejo s seboj cvetje, škarje in vrvice. V primeru slabega vremena bo delavnica v društvenih prostorih v vasi.

SDD Jaka Štoka prireja delavnico v torek ob 18. uri pred kontovelsko telovadnico. Obvezna je prijava na številko 333 4517078 (po whatsappu). Udeleženci naj s sabo prinesejo cvetje in škarje. SKD Barkovlje pa prireja matinejo z venčki, delavnica v društvenih prostorih v Ulici Bonafata se bo pričela v torek ob 9. uri. Udeleženci naj prinesejo poljsko cvetje, zelenje in škarje. Društvo bo poskrbelo za obroč in žico.