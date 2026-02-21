S stripom na čezmejno potovanje po Krasu

»Ta trg pred novogoriško postajo je kot Kras. Pol ga je v Sloveniji, pol v Italiji. Če meja ne bi bila narisana, ne bi vedeli, da smo pravkar vstopili v drugo državo. « S temi besedami se nad podobo Trga Evrope med Goricama začenja Karstrip, nov stripovski turistični vodnik po čezmejnem Krasu, ki so ga včeraj v okviru evropskega projekta Borderless Okus predstavili v Lokandi Devetak na Vrhu. Publikacija je nastala po zamisli Aleša Pernarčiča, direktorja Lokalne akcijske skupine (LAS) Kras, ki je skupaj z razvojno agencijo Ora na slovenski strani bila nosilka projekta. Financiran je bil iz razpisa za male projekte v okviru Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici. Kot je povedala Mihaela Passon iz goriškega EZTS, so sodelovanje s tem želeli razširiti tudi na druga obmejna območja.

Besedila, risbe in naslovno ilu stracijo je pripravil Jakob Klemenčič, stripar, ilustrator in likovni ustvarjalec ter po izobrazbi umetnostni zgodovinar iz Ljubljane, soustanovitelj revije Stripburger. Karstrip bralca popelje na doživljajsko potovanje po Krasu. Skozi ilustrirano zgodbo povezuje pokrajino, zgodovino, literarno dediščino in okuse prostora, ki ga zaznamuje preplet kultur. Namen publikacije, ki je izšla v slovenščini, italijanščini, angleščini in nemščini, je, da bi širšemu krogu mednarodnih obiskovalcev s preprosto in neposredno sporočilnostjo stripa, ponudili koristne informacije o čezmejnem Krasu, njegovem naravnem, kulturnem, zgodovinskem, vinsko-kulinaričnem bogastvu ter o doživetjih, ki jih ponuja gostom.

Večja prepoznavnost in trženje čezmejne turistične destinacije je bila vezna nit projekta Borderless Okus. Kot je povedala direktorica agencije ORA za Kras in Brkine Karmen Rozman, je to del prizadevanj krovnega strateškega projekta Kras2, v sklopu katerega nastaja kraški geopark in novo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki bo povezovalo 17 kraških občin na obeh straneh meje.