Založnikom časopisov odtegnili pomoč za nakup papirja

Pozivi Italijanske zveze založnikov časopisov (FIEG) so ostali neuslišani: v t. i. uredbi »Milleproroghe«, na katero je vlada včeraj vezala zaupnico, ki bo v ponedeljek predvidoma izglasovana v poslanski zbornici, ni podaljšanja davčnega dobropisa za nakup papirja za dnevne in periodične tiskane medije. V poslanskih odborih za proračun in ustavne zadeve je bila sprejeta reformulacija, ki je v uredbi »Milleproroghe« spremenila amandma, katerega so pred tem podprli tako predstavniki vladne koalicije kot opozicije in ki je predvideval podaljšanje davčnega dobropisa za nakup papirje še za leta 2026, 2027 in 2028. V uredbi je ostalo le podaljšanje podpore za Italijansko pošto za založniške izdelke.

Na odtegnjeno podporo se je ostro odzval predsednik zveze FIEG Andrea Riffeser Monti. Odločitev vlade in večine, ki jo podpira, je obžaloval. »Še ena odločitev vlade in koalicijskih strank, ki za razliko od prejšnjih zakonodajnih obdobij kažejo na pomanjkanje volje, da bi z dejstvi podprli temeljni sektor, kakršen je založništvo,« je komentiral. Oglasil se je tudi novinarski sindikat FNSI, v imenu katerega je Aleksandra Costante, ki ga vodi, dejala, da je treba finančna sredstva za medijski sektor krepiti, ne pa zmanjševati.