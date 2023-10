»S svojimi domovi še bolj vidni v mestu«

»Slovenski domovi v Trstu izpričujejo predvsem dejstvo, da se lahko še bolj vidno uveljavi slovenska navzočnost v mestu, kjer se je pravzaprav začelo nasilno raznarodovanje. Obenem pa te kulturne postojanke, pri čemer je Narodni dom pri Svetem Ivanu posebej pomemben, lahko postanejo stičišče, prostor dialoga, sožitja, utrjevanja slovensko-italijanskega sodelovanja, torej skupnih dejavnosti, ki bodo krepile dejstvo, da si prostor delita in ga soustvarjata tako slovenska kot italijanska skupnost.« Te besede je izrekla slovenska predsednica Nataša Pirc Musar v intervjuju za Primorski dnevnik, ki ga objavljamo danes, ob njenem uradnem obisku v Trstu. Tu se bo srečala z dijaki in profesorji slovenskih šol, s predstavniki Slovencev v Italiji in tudi z delegacijo deželne vlade Furlanije -Julijske krajine, na čelu katere bo predsednik Massimiliano Fedriga.

V današnjem Primorskem dnevniku intervju s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar.