Sadovnik že v prvem krogu

Nedeljske lokalne volitve za izvolitev županov in občinskih svetov v vseh 132 občinah na Koroškem niso prinesle večjih političnih sprememb na političnem zemljevidu Koroške, so pa postregle z nekaterimi presenečenji. Znotraj slovenske manjšine izstopa velik uspeh Bernarda Sadovnika, ki je bil kot kandidat samostojnega slovenskega političnega gibanja (EL) potrjen za župana občine Globasnica že v prvem krogu. Osvojil je tudi večino sedežev v občinskem svetu.

Jožef Smrtnik mora v Železni Kapli v drugi krog. Slovenska župana bosta ostala v dvojezičnih občinah Sele in Bilčovs, kjer sta bila vnovič izvoljena dosedanja župana Heribert Kulmesch (socialdemokrati) in Manfred Maierhofer (občinska lista). Njima se bo najverjetneje pridružil še slovensko govoreči socialdemokratski župan Pliberka Stefan Visotschnig, ki pa ni uspel osvojiti absolutne večine glasov že v prvem krogu. Veliko presenečenje nedeljskih lokalnih volitev pa se obeta v Celovcu, kjer ni izključeno, da je bil v občinski svet izvoljen Slovenec Lojze Dolinar na listi bivšega celovškega župana Christiana Scheiderja.

Nastop slovenskih samostojnih list na nedeljskih lokalnih volitvah je bil uspešen tudi v občini Sele, kjer je po 24 letih vladavine socialdemokratov uspelo preprečiti absolutno večino te stranke in med drugim v Šentjanžu v Rožu in v Bilčovsu. Skupno so slovenske samostojne liste osvojile 59 sedežev oz. enega več kot na volitvah leta 2015.