Samomor z zdravniško pomočjo za zdaj še utopija

Ureditve področja prostovoljnega končanja življenja z zdravniško pomočjo se italijanska vlada očitno ne namerava, ne upa ali ne zna lotiti. Po poročanju tiskovne agencije Ansa je denimo včeraj prišlo do spora v ožjem senatnem odboru za socialne zadeve. Poročevalca Pierantonio Zanettin (Naprej, Italija) in Ignazio Zullo (Bratje Italije), ki naj bi včeraj predstavila enotno besedilo za začetek dolgotrajnih razprav o zakonu o končanju življenja, sta na včerajšnjo sejo odbora prišla praznih rok. Opozicija v parlamentu zato znova očita koalicijskim strankam, da se še niso zedinile okoli tega vprašanja.

Potem ko se je vlada ta teden odločila, da bo izpodbijala toskanski deželni zakon o samomoru z zdravniško pomočjo, češ da je področje v domeni države in ne dežel, so zadeve v svoje roke vzeli tudi na Sardiniji. Tamkajšnja deželna vlada namreč pripravlja podlago za deželni zakon, ki naj bi določal bodisi časovnico bodisi postopke obravnave in udejanjanja prošenj za končanje življenja, za katere so pristojne deželne zdravstvene ustanove. Tako je namreč določilo ustavno sodišče zdaj že davnega leta 2019.

Isto sodišče je včeraj v oceni zakonske odgovornosti v primeru ponujanja pomoči pri končanju življenja znova pozvalo parlament, naj vendarle poskrbi tako za zapolnitev zakonske vrzeli kot za zagotovitev paliativne oskrbe, ki je na državni ravni nezadostna.