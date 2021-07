SDGZ in KZ morata počakati

Amandma za vzpostavitev slovenskega predstavništva v svetu in izvršnem odboru trgovinskih zbornic v Furlaniji - Julijski krajini, ni več vključen v razpravo o zakonu za kadrovsko okrepitev javne uprave. Kot je pojasnila predlagateljica senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka) so ga v senatu umaknili iz obravnave, ker naj ne bi spadal k vsebini zakona. Rojčeva ga bo zato predložila k zakonu o varovanju konkurence, o katerem bo parlament razpravljal jeseni. Dopolnilo bi zagotovilo zastopanost SDGZ in Kmečke zveze v organih trgovinskih zbornic.

