SDGZ - Servis vabi k odgovornosti

»Radi bi vam svetovali, da takoj prekinete vsako dejavnost,« tako je zapisalo Slovensko deželno gospodarsko združenje svojim članom v sporočilu, ki ga je poslalo na elektronske naslove in objavilo na spletni strani. Širjenje okužbe s kornavirusom in ukrepi, ki močno omejujejo delo na ozemlju, so razlog za skrajno, a najbolj varno izbiro za posameznike in podjetja.

Uradi SDGZ so za javnost začasno zaprti, delo pa se nikakor ni ustavilo. Člani imajo na voljo naslov elektronske pošte info@sdgz.it, na katerega naj naslovijo sporočila. V dopisu lahko dodajo telefonsko številko in počakajo na poziv.

»Na SDGZ smo operativni za polni delovni čas v obliki, ki je zdaj pač mogoča. Takoj smo bili pripravljeni na delo na daljavo in zdaj smo optimalno operativni. Sproti preučujemo zakonodajo in redno objavljamo informacije na naši spletni strani www.sdgz.it,« je povedal direktor Andrej Šik ter poudaril, da delo poteka v sozvočju z drugimi stanovskimi organizacijami, s katerimi si redno izmenjujejo novice in druge informacije.

»Pomembno je, da se vsi obnašamo odgovorno do sebe in drugih, saj nam grozi umiranje na obroke. Nekajtedenska prekinitev dejavnosti je lahko odločilna, saj bo tako veliko manj škode,« meni Šik.