SDGZ z reorganizacijo sekcij učinkovitejši in bližji ljudem

Slovensko deželno gospodarsko združenje je stopilo v obdobje občnih zborov, ki bi moralo doseči vrhunec ob koncu aprila oz. v prvi polovici maja, ko je predviden 49. deželni občni zbor. Šlo bo za obdobje v znamenju novosti, tudi kar zadeva vodenje in notranjo ureditev te stanovske organizacije. SDGZ je namreč začelo reorganizacijo lastne zgradbe, ki gre tudi skozi združevanje nekaterih in nastajanje novih sekcij, vse v znamenju večje učinkovitosti in bližine bazi.

Vsekakor bo to proces, na čelu katerega ne bo več dosedanji predsednik Robert Frandolič, ki po poltretjem mandatu ne namerava več kandidirati za to funkcijo, ampak druga vodstvena garnitura z novim predsednikom ali predsednico. Sam Frandolič pravi, da je po dveh mandatih in pol (sam je vodstvo SDGZ prevzel leta 2018, po umiku prejšnjega predsednika Nika Tenzeta, na tem mestu pa je bil potrjen na občnih zborih leta 2019 in 2022) prav, da mesto prepusti drugim, tudi zaradi notranje higiene organizacije same.

Sekcije gredo v združevanje

A to se bo zgodilo kot že rečeno na spomladanskem, že 49. deželnem občnem zboru. Pred tem morajo steči še občni zbori posameznih sekcij, kjer se napovedujejo večje novosti.

Tako bo prihodnji torek, 18. marca, ob 13.30 v restavraciji Križman v Repnu ustanovni občni zbor sekcije za gostinstvo, turizem in trgovino. Do tega prihaja, potem ko sta preteklega 19. in 26. februarja v Repnu in Zgoniku predhodno potekala občna zbora dosedanjih sekcij za gostinstvo in turizem ter trgovino na drobno. Na tistih občnih zborih so se člani odločili za združitev sekcij, do katere bo zdaj prišlo v torek v Repnu, ko bodo izbrali novega predsednika, podpredsednika in člane odbora nove združene sekcije.