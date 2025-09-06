Še nekaj sončnih dni, nato nov preobrat

Anticiklon nam bo do vključno torka zagotovil stanovitno in povečini sončno ter prijetno toplo pozno poletno vreme. Iz dneva v dan bo topleje. Burja bo danes ponehala. Od jutri do vključno torka bodo najvišje dnevne temperature na Goriškem do okrog 29 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju, kjer bodo razmere za kopalce nadvse ugodne. Noči bodo prijetno sveže.

V sredo bo anticiklon popustil in bo naše kraje od severozahoda dosegla atlantska višinska dolina s hladno vremensko fronto. V sredo se bo vreme poslabšalo. Pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, deloma nevihte, med katerimi bo lahko tudi nekaj močnejših. Nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi v četrtek. Ozračje se bo osvežilo. Arso je za sredo že objavil rumeno opozorilo zaradi možnosti izdatnejših padavin. Ob koncu prihodnjega tedna nato kaže na delno izboljšanje ob morebitni občasni nestanovitnosti.