Še nikoli se ni rodilo tako malo otrok

Italijanski statistični zavod Istat je ob koncu leta izdal številčni pregled italijanske države, v katerem je nagnetena kopica podatkov. Mediji poudarjajo zlasti podatek, da je naraslo število gospodinjstev, in sicer na 25.700.000 enot, od katerih je 33 odstotkov samskih. Gospodinjstev z enim samim članom je bilo pred dvajsetimi leti le 21,5 odstotka vseh.

Če se delež ljudi, ki živijo sami, veča, je Istat tudi tokrat zabeležil padec gospodinjstev, ki jih sestavljajo starši z otroki. Teh je bilo v začetku iztekajočega se leta 33,2 odstotka.

Padlo je tudi število prebivalcev. Prvega januarja 2019 je v Italiji živelo 60.359.546 ljudi, približno 125.000 ljudi manj kot prejšnje leto. Tujcev je bilo za dobra 5,2 milijona, njihov delež se je zato povečal na 8,7 odstotka vseh rezidentov.

Bilanca rojenih in umrlih je spet v rdečih številkah. V letu 2018 je umrlo 633.133 ljudi, kar je sicer 16.000 manj kot lani, a skupno število rojenih je bilo najmanjše v zgodovini italijanske države. Padlo je na 439.747, kar pomeni, da so v matične registre vpisali skoraj 20.000 manj novorojencev v primerjavi z že rekordno bornim letom 2017. Povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi je trenutno pri 1,32.

K temu je treba dodati, da se je pričakovana življenjska doba povišala na 80,8 leta za moške in 85,2 leta za ženske. Zaradi vseh teh podatkov se italijansko prebivalstvo stara, zato je Italija po tem vidiku med najstarejšimi državami na svetu. Vsakih sto prebivalcev, ki so mlajši od 15 let, živi 173 prebivalcev, ki so že dopolnili 65 let.

Podatkov je sicer še nebroj, od tistih že dobro znanih (BDP je lani narasel za 0,9 odstotka, brezposelnost je padla na 10,7 odstotka) do manj razširjenih. Med temi je tudi statistika, da je za dve tretjini Italijanov glavni obrok kosilo, ki ga dobrih 71 odstotkov prebivalcev, starejših od treh let, zaužije doma. In če se je od začetka tisočletja skupna dolžina avtocest povečala za 7,2 odstotka in število prevoznih sredstev na 44 milijonov, še naprej pada število družinskih zdravnikov (lani - 2,1 %) in pediatrov (- 1 %). Pada tudi delež tistih, ki redno zahajajo v kino, zato pa je v porastu število tistih, ki se udeležijo koncertov in na leto obiščejo vsaj eno razstavo.

Na vprašanje, kako so zadovoljni s svojim življenjem, pa v povprečju italijanski državljani odgovarjajo s sedmico, če je najvišja možna ocena 10.