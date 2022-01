Na svetu je tudi kdor se na račun koronavirusa uspe malo pošaliti. Gre za 31-letnega Indijca Kovida Kapoorja, ki je na družbenih omrežjih zaslovel z objavo, v kateri je zapisal »Sem Kovid, toda nisem virus«. V nekaj urah je prejel več kot 40 tisoč všečkov in je imela njegova objava več kot 4000 delitev. Podčrtal pa je dejstvo, da se njegovo ime začenja s črko K. »Sem pozitivni Kovid od leta 1990,« je zapisal, objavil pa je tudi fotografijo, kjer nazdravlja s steklenico Corone. Kovid je sicer lastnik turističnega podjetja, ki je z omenjeno objavo občutno pridobilo na vidljivosti. Povedal je sicer, da je bil pred nedavnim prvič od začetka pandemije v tujini, kjer je prejel zaradi imena cel kup ironičnih odzivov in prošenj za intervju, na njegov račun pa so se tudi zvrstile šale, več memov in duhovitih sporočil. »S svojim imenom prebijem led s komerkoli,« je povedal.