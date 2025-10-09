Senatorka Rojc se je sestala s predsednikom Mattarello

Italijanski predsednik republike dobro pozna marsikateri vidik slovenske narodne skupnosti v Italiji, kar je že večkrat pokazal, potrdilo pa se je tudi v torek zvečer, ko se je na Kvirinalu sestal s senatorko Tatjano Rojc (Demokratska stranka). Osrednja tema pogovora so bila odprta vprašanja, ki zadevajo šolski svet, med slabo uro trajajočim srečanjem na štiri oči pa sta se dotaknila še drugih tem, kot so težave s priznavanjem diplom, parlamentarno zastopstvo, finančna sredstva za slovensko narodno skupnost, ki že desetletja ostajajo nespremenjena. In seveda tržaški Narodni dom, po katerem je predsednik sam vprašal, saj ga je zanimalo, kako kaj se zadeve okrog njega premikajo, je danes za Primorski dnevnik povedala senatorka.

