Sergio Mattarella prihaja v Slovenijo

Slovenska predsednica republike Nataša Pirc Musar bo ta teden na uradnem obisku gostila italijanskega kolega Sergia Mattarello. Jutri bosta imela pogovore v Ljubljani, v četrtek pa se bosta odpravila na Obalo, kjer bosta med drugim slovesno odprla prenovljene prostore italijanske osnovne in srednje šole v Kopru. Obiskala bosta tudi prostore tamkajšnje italijanske narodne skupnosti ter si ogledala Pretorsko palačo, kjer se bosta med drugim udeležila slavnostne seje občinskega sveta Mestne občine Koper.

Pirc Musar in Mattarella ohranjata redne stike, podobno kot jih je imel italijanski predsednik že z bivšim slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem, s katerim sta leta 2020 v Bazovici v spravnem dejanju z roko v roki položila venca k spominskemu obeležju na bazovskem šohtu, zatem pa še k spomeniku bazoviškim junakom. Italijanski predsednik in slovenska predsednica sta se nazadnje srečala v začetku leta ob odprtju Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici oziroma Gorici, ko je Mattarella predsednici Pirc Musar podelil tudi najvišje italijansko državno odlikovanje.