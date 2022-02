Šest evroposlancev pisalo Metsoli zaradi spornih izjav o fojbah

Slovenski evropski poslanci Milan Brglez (SD), Tanja Fajon (SD), Franc Bogovič (SLS), Klemen Grošelj (LMŠ), Irena Joveva (LMŠ) in Ljudmila Novak (NSi) so zaradi citiranja spornega govora nekdanjega italijanskega predsednika republike Giorgia Napolitana pisali predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsoli zaradi njenih besed ob dnevu spomina na fojbe. Milan Zver in Romana Tomc, evropska poslanca iz vrst SDS, se pod pismo nista podpisala.

Metsola si je namreč izmed vseh dosedanjih predsedniških govorov ob dnevu spomina na fojbe in eksodus izbrala ravno tistega, ki je leta 2007 izzval oster javni odziv hrvaškega predsednika Stipeja Mesića, slovenski predsednik Janez Drnovšek pa je Napolitanu poslal osebno pismo. Napolitanov govor iz leta 2007 po oceni slovenskih evropskih poslancev vsebuje »neresnično in večkrat kritizirano trditev« o tem, da so bile »fojbe rezultat sovraštva in želje po prelivanju krvi«.

Slovenski evroposlanci Metsoli očitajo, da ni dovolj jasno navedla znanih zgodovinskih dejstev, povezanih s fašizmom. »Umanjkanje prikaza zgodovinske kompleksnosti pa vedno znova odpira rane med slovenskim in italijanskim narodom, ki sta jih lani simbolično zaprla predsednika obeh republik,« so še zapisali. V pismu so še navedli, da so se te rane prvič odprle prav s fašističnim terorjem in pri tem kot primer citirali goriškega mučenca Lojzeta Bratuža in bazoviške junake.

Ker je Metsola ob izvolitvi za predsednico EP omenila pomen boja proti dezinformacijam in zavajanju, so izrazili, da upajo, da ostaja zvesta temu prepričanju. Pismu, »dobronamernemu opozorilu«, so priložili poročilo slovensko-italijanske zgodovinske komisije. »Slovenija ga je uradno objavila takoj, ko je nastalo, Italija, žal, še danes ne,« so zaključili.