Šest mrtvih na avtocesti A4

Malo pred 16. uro se je na avtocesti A4 pri San Donaju v smeri Trsta pripetila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubilo šest ljudi. Šlo naj bi za pet oseb s posebnimi potrebami in za voznika. Kombi, v katerem se je vozilo sedem oseb, je silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil počasi pred njim, in nato obtičal pod priklopnikom povsem skrotovičen. Iz razbitin so gasilci potegnili šest oseb brez življenja.

V trenutku nesreče je bil promet na tamkajšnjem odseku, kjer so sicer trije vozni pasovi, upočasnjen zaradi gostega prometa med krajema Meolo in Roncade in pri vozlišču v Portogruaru, na kar so opozarjali elektronski panoji. Odsek med San Donajem in Cessaltom v smeri Trsta so zaprli. Zaprli so tudi avtocestni uvoz pri San Donaju. Kombi, čigar lastnik naj bi bilo neko združenje, je po prvih podatkih pripeljal iz Emilije-Romanje. Pet od šestih žrtev naj bi bilo iz Riccioneja.