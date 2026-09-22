Na računskem sodišču v Trstu prejeli kuverto z nabojem

Na računskem sodišču v Miramarskem drevoredu v Trstu so danes prejeli kuverto, v kateri je bil naboj. Pošiljka je bila anonimna, na njej ni bilo imena pošiljatelja. Kuverta je bila generično naslovljena na računsko sodišče. Dogodek preiskuje policija.

»Gre za podlo in absurdno ustrahovanje, ki ga moramo odločno obsoditi,« je izjavil deželni odbornik za varnost Pierpaolo Roberti. »Računsko sodišče je temeljna institucija, zato mora v miru opravljati svoje delo in uresničevati svojo funkcijo v vlogi skupnosti,« je ocenil.

Vrstijo se številne obsodbe strank, prisotnih v deželnem svetu. Dogodek je med drugim obsodila odgovorna za sodstvo pri Demokratski stranki Debora Serracchiani, ki je ocenila, da gre za izjemno hudo dejanje.