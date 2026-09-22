Ni še čas za ukinitev nadzora na italijansko-slovenski meji

Italija, Slovenija in Hrvaška bodo še dodatno okrepile medsebojno sodelovanje v boju proti nezakonitim migracijam in tihotapcem ljudi, med prioritetami pa je tudi okrepitev nadzora na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, kjer bodo ponovno začele delovati mešane patrulje s policisti iz vseh treh držav. Prerano pa je, da bi Italija ukinila izreden nazdor na notranji meji s Slovenijo, ki ga je uvedla 21. oktobra 2023.

To so napovedali ob koncu tristranskega srečanja notranjih ministrov Italije, Slovenije in Hrvaške, Mattea Piantedosija, Francija Matoza in Davorja Božinovića, ki je potekalo danes v prostorih Vile Cattaneo na Pordenonskem. Matoz je sicer na sestanku izrazil pričakovanje Ljubljane, da Rim odpravi nadzor na meji, ki bo trajal najmanj do konca leta. Piantedosi je slovenskemu kolegu zagotovil, da Italija cilja na to, da bi kontrole čim prej odpravila, obenem pa je poudaril, da dosedanja oblika nadzora ni povzročila nobenih težav obmejnemu prebivastvu. Ni pa še želel napovedovati morebitnih datumov za odpravo nadzora. Obe državi sicer razmišljata tudi o alternativnih načinih nadziranja meje, med temi je Piantedosi omenil možnost, da bi italijanski in slovenski policisti v prihodnosti tudi delili skupne prostore oziroma pisarne po zgledu vojašnice, v kateri francoski in italijanski varnostni organi skupaj skrbijo za nadzor na italijansko-francoski meji.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.