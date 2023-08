Severni del Slovenije pod vodo, a obilnih padavin še ni konec

Obilnih padavin, ki so predvsem v severnem delu države povzročile poplave, še zdaleč ni konec, smo nekje na sredini padavinskega dogodka, je opozoril meteorolog Brane Gregorčič z Arsa. Glavnina najmočnejših nalivov se bo selila na jugovzhod države, nato ob hrvaški meji proti severovzhodu države. V 12 urah je sicer padlo rekordno veliko dežja.

Hudourniki in vodotoki so začeli poplavljati, ob tem pričakujejo še poplavljanje Krke, Save, Drave in Dravinje, rekorden je pretok Save na izstopu iz države, je povedal hidrolog Janez Polajnar.

Padavine se bodo nadaljevale tudi čez dan, zaostrene razmere danes pričakujejo na jugovzhodu Slovenije, predvsem na območju Kočevskega, na območju Kolpe in Bele krajine. Pomikale se bodo hrvaški meji proti severovzhodu, pa tudi proti savinjski regiji. Padavine bodo jutri čez dan slabele, v noči na nedeljo bodo ponehale, je še povedal Gregorčič.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je povedal, da je marsikje dostop do prizadetih območij onemogočen. Iz kampa Menina so več ljudi morali reševati s helikopterjem, težave so tudi z zvezami. Policija je na štabu CZ poročala o več smrtnih žrtvah, a konkretnih informacij o okoliščinah še nimajo, piše STA.

O poplavjenih poslopjih poročajo tudi z Gorenjske. V Škofji Loki je helikopter pomagal reševati ljudi, ki so ostali ujeti v hišah. Pod vodo so številne ceste. Na severnem Primorskem je največ težav na Tolminskem, Cerkljanskem in Idrijskem, kjer se je med drugim sprožilo več plazov. Dolina Kanomlje na Idrijskem je odrezana od povezav, saj so neprevozne vse ceste do tja, poroča MMC.