Shaquille O’Neal vrtel glasbo na Pagu

Nekdanji slavni ameriški košarkar Shaquille O’Neal je v ponedeljek vrtel glasbo v enem izmed klubov na znani plaži Zrće na hrvaškem otoku Pag. Dogodek je povzročil izbruh navdušenja, na plaži Zrće, znani po zabavah, je bilo vzdušje odlično. O’Neal glasbeno kariero gradi kot DJ Diesel, na Hrvaškem pa je nastopil v okviru svoje svetovne turneje Summer League.

O’Neal je z zasebnim letalom in v družbi sedmih ljudi v Zadar prispel v nedeljo popoldne s Sardinije, kjer se je udeležil festivala elektronske glasbe, so poročali hrvaški mediji, ki so spremljali prihod 47-letnega nekdanjega športnika. Objavili so tudi več fotografij 216 centimetrov visokega O’Neala z njegovimi oboževalci.

Shaquille O’Neal je osvojil štiri naslove v ameriškem košarkarskem prvenstvu NBA in več zlatih odličij na olimpijskih igrah ter svetovnih prvenstvih. Že med košarkarsko kariero se je ukvarjal z rapom, po njenem zaključku pa se je odločil za druge zvrsti, trenutno se posveča elektronski glasbi.