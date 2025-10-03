Shod za Palestino tudi pred koprskim pristaniščem

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti je danes pred vhodom v koprsko pristanišče organiziral kratek opozorilni shod v podporo mirovnim prizadevanjem Evropskega sveta pristaniških delavcev, ki je obsodil nasilje nad Palestinci v Gazi in izrazil nasprotovanje oboroževanju Evrope, poročajo Primorske novice.

»Ne gre samo za vojno v Gazi, temveč nasprotujemo vsem vojnam in ne želimo, da bi bila pristanišča logistična podopora vojaškim spopadom,« je pojasnil Mirko Slosar, predstavnik Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD), ki je organiziral opozorilni shod pred vhodom v pristanišče. Pristanišča niso blokirali, delo je potekalo nemoteno, saj namen opozorilnega shoda ni bil ustaviti dela pristaniča, temveč opozoriti lastnike in upravitelje evropskih pristanišč, da pristaniški delavci ne nameravajo sodelovati v logističnih verigah vojaških spopadov, je dodal. »K udeležbi smo povabili tudi predstavnike drugega pristaniškega sindikata in ostale,« je pojasnil Slosar.

Dodal je, da so se pretekli teden udeležili vseevropskega srečanja pristaniških delavcev v Genovi, kjer so se poenotili v obsodbi hunitarne katastrofe in genocida ter podprli akcijo Global Smud Flotilla.