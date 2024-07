Simpatizerja nacizma obsodili zaradi groženj in spodbujanja sovraštva

Urban Purgar je bil na ljubljanskem okrajnem sodišču obsojen zaradi groženj zdaj ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon in aktivistu Jaši Jenullu, poroča Dnevnik. Obsodili so ga tudi zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Dobil je pogojno kazen enega leta in štirih mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.

Purgar, sicer v preteklosti pripadnik tako imenovanih Rumenih jopičev in urednik skrajno desne Nacionalne tiskovne agencije, je pred približno tremi leti na družbenem omrežju X grozil tedanji evropski poslanki in današnji zunanji ministrici Tanji Fajon ter aktivistu Jaši Jenullu.

Poleg tega je poveličeval Adolfa Hitlerja. Sodnica Jerca Oblak je odločila, da gre pri tem nedvomno za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki govori tudi o zanikanju, odobravanju, opravičevanju in zagovarjanju genocida, holokavsta, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresije.

Sodba še ni pravnomočna, nanjo pa se lahko pritožita tako tožilstvo kot obramba, še poroča Dnevnik.