Sindikati opozarjajo: Vlada skuša omejevati pravice, zato je stavka še bolj nujna

Splošna stavka, ki sta jo za jutri napovedala sindikata Cgil in Uil, bo. In to kljub burnim polemikam, oceni pristojnega organa, da predlog stavke ne vključuje vseh sektorjev, in časovni omejitvi prekrižanja rok v javnem prometu, ki jo je z izdajo odločbe zaukazal minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini. Pravzaprav je ta ukrep, ki ga je vodja Uil Pierpaolo Bombardieri označil za »institucionalni škvadrizem«, predlagatelje stavke še bolj razburil in so zato prepričani, da je sodelovanje na petkovih zborovanjih še bolj pomembno. Po mnenju sindikatov Cgil in Uil predstavlja nevaren precedens omejevanja pravice delavcev do stavke

V petek bodo torej zaposleni v javnem sektorju, se pravi tudi v zdravstvu in šolstvu, lahko stavkali osem ur. Ob tem bodo kot običajno zagotovljene vse nujne storitve v bolnišnicah in zdravstvenih domovih.

Le štiri ure, natančneje med 9. in 13. uro, pa bodo stavkali zaposleni v javnem avtobusnem, železniškem in ladijskem prevozu. Letalski promet pa bo potekal normalno.