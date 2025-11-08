»Sinner je preveč Italijan«

Izjava vrhunskega južnotirolskega igralca Jannika Sinnerja »sem ponosen, da sem Italijan, sem srečen, da sem rojen v Italiji in ne v Avstriji ter kjerkoli drugje«, s katero je odgovoril na očitek, zakaj se je odpovedal nastopu na Davisovem pokalu, ni všeč gibanju Schütznov (južnotirolski strelci).

Njihov predsednik Cristoph Schmidt pravi, da ima Sinner seveda pravico, da razmišlja po svoje, »mora pa se zavedati, da takšne izjave koristijo le italijanskim nacionalistom.« Schmidt dejansko očita športniku, da je preveč Italijan in da se je v izjavi nespoštljivo ogradil od Avstrije, »ki je bila in je še vedno na strani Južnih Tirolcev ter njihovih pravic.« In nadaljuje: »Govorite, če hočete, o vaši pripadnosti Italiji, a bodite pri tem spoštljivi do tistih, ki se imajo za pripadnike južnotirolske, ladinske ali druge jezikovne skupnosti.«

»Svojih korenin ni nikoli zatajil«

Sinnerja je vzel v bran predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher. Takšne polemike se mu zdijo neupravičene in neutemeljene. In to tudi zato, ker teniški igralec ni nikoli zatajil ali skrival svojih južnotirolskih korenin, prej nasprotno. Od tod očitki, ki se včasih pojavljajo v italijanskih medijih, »da je premalo Italijan« in »da slabo obvlada italijanščino«.