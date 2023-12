Sinner, njegova »italijanskost« in Slovenci

Je vrhunski teniški igralec Jannik Sinner, ki je doma iz Sextna na Južnem Tirolske, Italijan ali ne? Sodeč po nedavnem pisanju dnevnika La Gazzetta dello Sport (novinar Giancarlo Dotto) je njegova »italijanskost« z gestikuluranjem z rokami in prikazanim navdušenjem prišla do izraza šele na nedavnem teniškem turnirju v Turinu.

Pisanje najbolj razširjenega italijanskega športnega dnevnika je zmotilo marsikoga. Zelo kritičen do novinarja Dotta je bil tridentinski spletni dnevnik il Dolomiti, kateremu ni všeč vzdevek »rdeča lisica«, ki so ga nekateri italijanski novinarji dali Sinnerju, ki se nikakor ne obnaša kot lisica.

Kritične ocene smo zasledili tudi na bocenskem spletnem portalu Salto, ki objavlja članke in reportaže v nemščini in italijanščini. Na Gazzetti očitno ne poznajo razlike med državljanstvom in narodnostjo, kot so se pred leti norčevali iz smučarskega prvaka Gustav Thönija, ker ni dobro obvladal italijanščine, čeprav je redno in uspešno nastopal z italijansko državno reprezentanco.

Vrhunsko biatlonko Dorotheo Wierer, ki je tudi doma z Južne Tirolske, je takšno pisanje o Sinnerju razžalostilo in razjezilo. V intervjuju za Europosrt, ki ga povzema Salto, je povedala, da je naveličana stalnih polemik o »italijanskosti« južnotirolskih športnikov in da je čas, da se s tem odneha. Pri tem navaja, da v italijanskih dresih nastopajo športniki različnih tudi jezikovnih pripadnosti, med njimi športniki iz Doline Aoste in »iz krajev vzdolž meje s Slovenijo, ki imajo svojo zgodovino«. To se Dorothei Wierer zdi zelo lepo. »Treba je biti bolj odprti«, je še povedala v intervjuju.