Sirene v številnih ukrajinskih mestih, eksplozije tudi v Odesi

Še pred zoro so danes prebivalce številnih ukrajinskih mest znova zbudile sirene, ki opozarjajo na zračne napade. O eksplozijah med drugim poročajo iz Kijeva in Zaporožja. V Mariupolu naj bi ruska vojska prevzela nadzor nad eno od bolnišnic, kjer so zajeli več sto talcev. V Lvovu so se sirene danes oglasile malo po 3. uri po lokalnem času. Podobno so zbudile prebivalce v Kijevu, Ivano-Frankivsku, Odesi in Dnipru.

V Kijevu kjer velja 35-urna omejitev gibanja, poročajo o glasnih eksplozijah na zahodu mesta. Reševalci so sporočili, da je bila zadeta 12-nadstropna stanovanjska stavba, poškodovana je bila tudi sosednja devetnadstropna stavba. Najmanj dva človeka naj bi bila ranjena, evakuirali pa so 35 ljudi. Reševalci še naprej iščejo preživele.

Rusko topništvo in bojna letala nadaljujejo napade tudi na druga mesta po državi. Glede na nepotrjene navedbe na družbenih omrežjih, so eksplozije odjeknile tudi v Odesi, kjer bi lahko šlo za protizračni sistem, ki je razstrelil rakete. V Zaporožju pa naj bi eksplozija odjeknila na železniški postaji, je sporočil predstavnik lokalnih oblasti.

Iz Mariupola, ki ga Rusi oblegajo že deset dni, je v torek uspelo pobegniti 20.000 civilistom. Skupno je v torek po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega domove zapustilo okoli 30.000 ljudi.