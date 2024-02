Sistem pregrad Mose uspešno zavaroval beneški pust

V Benetkah so danes sprožili sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose, ki je že dopoldne prvič uspešno zavaroval beneški pust pred poplavami. Ob prehodu globokega ciklonskega območja in okrepljenih južnih vetrov bi namreč danes morje preplavilo beneško obalo in del mesta. Gladina morja bi bila lahko običajne vrednosti presegla tudi za 110 centimetrov, so sporočili pristojni organi. Gladina morja se bo sicer pozno zvečer spet zvišala, visoko plimovanje pa bo vztrajalo tudi jutri. V Benetkah ta čas poteka tradicionalni pustni karneval, ki se je začel 27. januarja. Letošnja izvedba mineva v znamenju potovanj slavnega Benečana, trgovca in pomorščaka Marca Pola, ki je umrl pred 700 leti. Karneval se običajno zaključi s koncertom na Trgu svetega Marka.