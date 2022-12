Gasilci iz Čedada so danes zjutraj ob 6.30 posredovali v naselju Derjan pri Tavorjani v Benečiji, kjer se je skala odvalila na cesto, zaradi česar je bil promet ustavljen. Zavarovali so območje in skalo odstranili. Posredovanje se je v dobri uri zaključilo. Na kraju so bili tudi karabinjerji.