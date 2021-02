Skavti in taborniki med kandidati za Nobelovo nagrado za mir

Svetovna skavtska in taborniška organizacija (Wosm in Wagggs) sta med kandidati za Nobelovo nagrado za mir v letu 2021. Gre za priznanje za velik doprinos, ki ga obe gibanji nudita k miru in dialogu na področju vzgoje več milijonov mladih po vsem svetu, so zapisali na spletni strani. Kandidaturo je predstavil norveški parlamentarec Solveig Schytz, že na čelu norveškega skavtizma, zdaj pa prostovoljec. Obe gibanji si prizadevata nuditi mladim instrumente, ki jih potrebujejo za soočanje z izzivi bodočnosti ob gradnji močne civilne družbe. Njihovo delo je življenjskega pomena za mir v svetu, je še utemeljil Schytz. V trenutku, ko svet ogroža veliko mednarodnih izzivov, med njimi so klimatske spremembe, vojne in pandemije, potrebujemo protiutež egoizmu in nacionalizmu. Mladim je treba nuditi možnost, da se združujejo ob skupnih vrednotah in nudijo svoj doprinos ne le svoji skupnosti, temveč celotni mednarodni družbi, je prepričan Schytz.