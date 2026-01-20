SKGZ in SSO na veliki preizkušnji

Sodelovanje krovnih organizacij Slovencev v Italiji je bilo leta 2025 na veliki preizkušnji. Slovenska kulturno – gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij sta se trudila za ohranitev ustaljenih oblik sodelovanja in tudi za ohranitev vsaj minimalnega medsebojnega dialoga in komunikacije. Več od tega nista zmogla in spričo danih razmer tudi od njiju tega ni bilo mogoče pričakovati.

Od paritetnega odbora do posvetovalne komisije

Zrcalo odnosov med SKGZ in SSO sta paritetni odbor in deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino. Zadnje seje posvetovalne komisije so potekale v znamenju razhajanj med krovnima organizacijama, kar je tako ali drugače v njej okrepilo politično vlogo predsedujočega deželnega odbornika Pierpaola Robertija. Slab znak predstavlja tudi dejstvo, da letos ob izteku leta ni bilo običajne skupne novinarske konference SKGZ in SSO.

Bosta znala ali zmogla v novem letu Nives Cossutta in Walter Bandelj ustvariti pogoje za normalne odnose med krovnima organizacijama? Slabi politični in medstrankarski odnosi v manjšini niso dobra popotnica za predsednika, a pustimo se presenetiti. Oba sta izkušena in oba se zavedata, da sodelovanje nima alternativ, tudi zato, ker si velika večina Slovencev v Italiji ne želi razhajanj in prepirov. Eno je namreč pluralizem, ki nas hvala bogu spremlja ves povojni čas, drugo so spori, ki se jih ljudje ne želijo in jih povsem upravičeno odklanjajo.