Odpisali pol milijona evrov, ker se je aktiva družbe Dom znižala

Na zadnji skupščini delničarjev KB Delniške Družbe, ki je potekala prejšnji četrtek v Gorici, je izstopal podatek, da je bil lanski izid po sedmih zaporednih pozitivnih bilancah negativen, in sicer za nekaj več kot 417 tisoč evrov. Kot smo poročali, gre tokratni negativni predznak pripisati delnemu odpisu vrednosti naložbe v nepremičninsko družbo Dom, in sicer za 519.000 evrov, drugače bi bil izid pozitiven.

Tržaško nepremičninsko družbo Dom, ki že dalj časa preživlja finančno stisko, nadzoruje Tržaška matica, ta je izraz Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ). 14-odstotni delež pa ima v Domu goriška delniška družba KB.

Kot je za Primorski dnevnik pojasnil predsednik upravnega odbora slednje Boris Peric, je šlo v tem primeru za prilagoditev vrednosti glede na ocenjeno finančno stanje nepremičninske družbe Dom. »Aktiva družbe Dom se je znižala, ker so prodali več nepremičnin, po računovodskih standardih pa moramo našo vrednost izračunati tako, da od aktive Doma odštejemo dolgove. Zelo enostavno, to so računovodski principi,« je razložil. Skratka, medtem ko družba Dom prodaja nepremičnine, se njeno premoženje zmanjšuje, kar morajo upoštevati delničarji.