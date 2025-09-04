Škoda po neurjih na Obali največja v piranski občini

Torkova neurja na Obali so največ škode povzročila v piranski občini, njeno višino še ocenjujejo. Kot so danes na občini dejali za STA, nameravajo preučiti mesta, kjer je Dragonja, ki je v sredo najmočneje poplavila, prebila bregove. Ob tem pristojne pozivajo, naj struge redno vzdržujejo in ponovno prečistijo. K ukrepom pozivajo tudi gasilci.

Na občini Piran so poudarili, da je na mestih, kjer je Dragonja prebila bregove, potrebno ukrepati čim prej. Posledično bodo preučili, kje je prišlo do najmočnejšega poplavljanja in prebijanja rečnih bregov. Med drugim bi bilo potrebno očistiti jarke ob reki v bližini mejnega prehoda, ocenjujejo.

Na piranskem Tartinijevem trgu, ki ga je voda tudi v torek znova zalila, načrtujejo namestitev fiksne črpalke, s katero bi lahko ob ponavljajočih se poplavah reagirali hitreje. Natančnejše ukrepe pa bodo načrtovali, ko bodo pridobili podrobnejša poročila o škodi, so sporočili z občine.

K ukrepanju pozivajo tudi gasilci. »Zagotovo se mora še več sredstev in dela nameniti za oskrbo struge reke Dragonje,« je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Piran Jani Lesnik. Sam je v torek med drugim sodeloval v intervenciji, ko so gasilci osebo rešili iz avtomobila v vodi, medtem ko je bila zaradi poplav ogrožena tudi njegova hiša.