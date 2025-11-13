Škodljivo orientalsko plodovo muho opazili tudi na območju Doberdoba

Na območju Furlanije-Julijske krajine so našli orientalsko plodovo muho, ki se uvršča na evropski seznam prioritetnih karantenskih škodljivih organizmov, so včeraj sporočili iz slovenske uprave za varno hrano. Ta bo spomladi povečala število pasti v bližini meje z Italijo in izvajala dodatne vizualne preglede območja.

Do konca oktobra so na širšem območju dežele FJK zabeležili večje število osebkov v postavljenih pasteh, med drugim na območju Doberdoba. Italijanska fitosanitarna služba razmejenega območja zaenkrat ni vzpostavila, saj ocenjuje, da se orientalska plodova muha na tem območju ne more ustaliti, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V Sloveniji spremljajo morebitno navzočnost te vrste od leta 2016 in je doslej še niso potrdili.

Orientalska plodova muha (Bactrocera dorsalis) je karantenski škodljivec, ki napada številne vrste sadja in zelenjave ter lahko povzroči popolno uničenje plodov. Izvira iz Azije. Odrasli osebki se širijo z letenjem. Gre za muho, ki je opazno večja od navadne hišne muhe. Barva muhe je spremenljiva, vendar ima na prsnem košu izrazite rumene in temno rjave do črne črte ali oznake. Na trebuhu ima dve vodoravni črti in vzdolžno srednjo črto, ki tvori vzorec v obliki črke T.