Škotski poslanci za brezplačne higienske vložke in tampone

Škotski parlament je v torek podprl predlog, v skladu s katerim bi postali higienski vložki in tamponi brezplačni za vse ženske. Zakon, ki naj bi Škotsko letno stal okrog 24 milijonov funtov (28,7 milijona evrov), je sicer prestal šele prvo glasovanje in se mu najverjetneje obetajo dopolnila. Predlog zakona, ki ga je v obravnavo vložila poslanka laburistov Monica Lennon, so na torkovem glasovanju podprle vse stranke. Kljub temu pa so številni poslanci posvarili, da jih čaka še veliko dela z dopolnili, ki bi naredila predlog lažje izvedljiv, poroča britanski BBC.

V skladu s trenutnim besedilom predloga bi bila škotska regionalna vlada kot prva na svetu zakonsko zavezana priskrbeti higienske izdelke, kot so vložki in tamponi, »za vse, ki jih potrebujejo«.

Na Škotskem so sicer že od leta 2018 tamponi, vložki in nekateri izdelki za večkratno uporabo brezplačno na razpolago v šolah in na univerzah.