Skrb za jezik je odgovornost vseh na šoli

Uradno odprtje letošnjega seminarja za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter dvojezične šole v Špetru se je začelo v znamenju dobre volje, ki tradicionalno spremlja začetek novega šolskega leta, nadaljevalo pa se je v smeri opolnomočenja vseh zaposlenih v šolstvu. Danes dopoldne je bilo namreč v Kulturnem domu v Gorici večkrat slišati – poleg priložnostnih prijaznih besed – tudi iskrene pohvale za vložen trud in predvsem jasno sporočilo, da slovenske šole v Italiji niso »zgolj« izobraževalne ustanove, ampak tudi ključen kraj ohranjanja identitete in oblikovanja oseb, ki bodo čez nekaj let nosilci družbenega življenja v zamejskem, obmejnem in čezmejnem prostoru.

Vloga šole je torej nenadomestljiva za manjšinsko skupnost, zato je treba vanjo vlagati in z njo sodelovati. Ob tem pa je bilo še bolj jasno poudarjeno, da ohranjanje in utrjevanje jezika še zdaleč ni zgolj naloga šol, ampak širše civilne družbe.

Da ima šolstvo ključno vlogo v družbi je danes potrdila tudi prisotnost – poleg številnih šolnic in šolnikov – predstavnikov oblasti in civilno-družbenih organizacij. Začetka jubilejnega 60. seminarja so se poleg predstavnikov italijanskega in slovenskega šolskega ministrstva ter Zavoda za šolstvo RS udeležili še direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Daniela Beltrame, državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, župana Gorice in Nove Gorice, Rodolfo Ziberna in Samo Turel, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, deželni svetnik Marko Pisani ter predsednika SKGZ in SSO, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj.