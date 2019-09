Skupnost dvojezičnih občin v FJK?

Medobčinskim zvezam so šteti meseci, če sodimo po osnutku reforme lokalne samouprave v Furlaniji - Julijski krajini. Občine bi se po novem povezovale v nov upravni organ - skupnost občin. Občine bi se prostovoljno in brez posledic odločile, ali se želijo včlaniti v eno izmed skupnosti, te pa si same izbrale naloge, ki jih želijo opravljati.

Neuradno naj bi vlada za nekatere posebne primere dopustila izjemo, da se v isto skupnost povežejo občine, ki ne mejijo med sabo. S tem bi, recimo, lahko nastala skupnost dvojezičnih občin, ki bi zajemala Dolino, Zgonik, Repentabor, Doberdob, Sovodnje ob Soči in Števerjan.