Slaba kakovost zraka v FJK, izjema je le Gorica

Gorica je v zadostni meri skrbela za kakovost zraka, Trst, Pordenon in Videm pa zelo slabo, izhaja iz poročila organizacije Legambiente. Ukrepe mestnih oblasti so pri naravovarstveni organizaciji ocenili od nič do deset, Gorica si je prislužila šestico, ostala tri središča Furlanije - Julijske krajine trojko.

Legambiente je poročilo o kakovosti zraka pripravila pred prvim oktobrom, ko več mest začenja izvajati ukrepe za zajezitev onesnaževanja.

V uvodu so opozorili, da pandemija koronavirusa bremeni zdravstveni sistem, zaradi posledic prekomernega onesnaževanja pa naj bi v Italiji prezgodaj umrlo 60.000 ljudi, stroški za zdravljenje povezanih bolezni pa so zajetni. Zato je v koronarazmerah potreba po zmanjšanju kvarnih izpustov v ozračje še večja.