Slabi obeti za prehajanje meje

Vzpenjajoča se krivulja okužb s koronavirusom v Italiji in Sloveniji napoveduje težke čase ob meji med državama. Prehajanje iz Slovenije v Italijo je že oteženo, potem ko je slovenska vlada izhod iz regij – zato tudi iz države – omejila na službene in druge nujne poti. Že obiski sorodnikov načeloma niso dovoljeni. Za italijanske državljane za zdaj omejitev pri vstopu v Slovenijo ni. Toda razmere prej kažejo na zaostrovanje režima kot pa na izboljšanje.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je Italija s povprečjem 159 zaznanih okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih presegla prag, ki ga je Evropska komisija določila za mejnik pri umeščanju držav na rdeči seznam (150). Sloveniji gre še slabše, saj trenutno beleži incidenco 379 zaznanih okužb na 100.000 prebivalcev.

Pogoji so takšni, da lahko tako v Rimu kot v Ljubljani sprejmejo odločitev o dodatnih omejitvah pri vstopu v državo. Bruselj sicer poziva – in s tem pozivom se vladi Giuseppeja Conteja in Janeza Janše strinjata – da je treba omogočiti čim večjo pretočnost, na primer za čezmejne delavce, izvajalce prevoznih storitev, učence, študente ali osebe, ki potujejo iz nujnih družinskih razlogov. Toda med evropskimi državami velja soglasje, da se ob poslabšanju epidemioloških razmer lahko ukrepa tudi z omejitvami pri prehajanju držav.

Možno je zato, da bo prehajanje med Slovenijo in Italijo kmalu neomejeno le za izjeme, kot so čezmejni delavci. Za druge pa bi lahko sprejeli ukrepe, kot so obvezna karantena, obvezno testiranje ali predložitev negativnega testa na koronavirus.

Bruselj sicer priporoča državam članicam, naj posebno pozornost namenijo »posebnostim obmejnih regij«.